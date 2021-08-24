Монитор AOC U32P2CA оценен в 40 тысяч рублей

Компания AOC пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделями U32P2CA, Q32P2CA, U27P2CA и Q27P2CA, где обозначение U говорит о разрешении 3840:2160 пикселей, а Q – 2560:1440 пикселей. U32P2CA характеризуется 32-дюймовой VA-панелью с контрастностью 3000:1, яркостью 350 кд/м2, 119% охватом цветовой палитры sRGB, 97,3% AdobeRGB и 90,7% DCI-P3, а также концентратором USB 3.2 на четыре порта.

Мониторы AOC U27P2CA, Q32P2CA и Q27P2CA получили IPS-матрицы. Модель Q27P2CA может похвастаться 126,5% охватом цветовой гаммы sRGB, 108,4%, AdobeRGB и 108,4% DCI-P3. Каждый монитор оснастили интерфейсом USB-C с функцией подачи питания и обмена данными, разъемами HDMI и DP, 3,5-мм аудиогнездом, двумя 2-Вт громкоговорителями в 32-дюймовых моделях и 2-Вт в 27-дюймовых. Модели AOC Q32P2CA и U27P2CA появятся в продаже в этом месяце по рекомендованной цене в 31 060 и 35 510 рублей соответственно. AOC U32P2CA выйдет в сентябре по цене в 40 850 рублей, а AOC Q27P2CA – в октябре по цене в 31 950 рублей.
Комментарии и отзывы AOC U32P2CA
HP представила мониторы для офиса M24fwa и M27fwa с защитой ...
HP представила мониторы для офиса M24fwa и M27fwa с защитой HP представила мониторы серии M разработанные специально для работы, учебы и игр. Включает серия 24 и 27-...
Представлен недорогой телевизор Realme Smart TV Full HD 32”...
Представлен недорогой телевизор Realme Smart TV Full HD 32”Компания Realme пополнила ассортимент телевизоров моделью Realme Smart TV Full HD 32”, которая, как следу...
Razer представила игровой монитор с частотой 165 Гц...
Razer представила игровой монитор с частотой 165 ГцНа выставке E3 2021 Razer анонсировала новый 27-дюймовый игровой монитор Raptor, который является условны...
Геометрические размеры монитора: все, что вы хотели знать об...
Геометрические размеры монитора: все, что вы хотели знать обУвеличение диагонали компьютерного монитора позволяет производителю подбирать и реализовывать для него...
HP выпускает 2K монитор X27q с частотой обновления 165 Гц...
HP выпускает 2K монитор X27q с частотой обновления 165 ГцHP объявила о выпуске нового монитора X27q. Новинка предлагает 27-дюймовую 10-битную IPS-панель с разреше...
Телевизоры Xiaomi Mi TV ES 2022 выпустили в Китае...
Телевизоры Xiaomi Mi TV ES 2022 выпустили в КитаеКомпания Xiaomi дала старт китайским продажам «молодежных» телевизоров серии Xiaomi Mi TV ES 2022, в кото...
Cable Matters представила USB-видеоадаптер с поддержкой дисп...
Cable Matters представила USB-видеоадаптер с поддержкой диспCable Matters выпустила два новейших видеоадаптера USB-C с поддержкой разрешения 8K через HDMI или Displa...
Представлены IPS-мониторы Lenovo L32p-30 и L27m-30 ...
Представлены IPS-мониторы Lenovo L32p-30 и L27m-30 Компания Lenovo представила мониторы L32p-30 и L27m-30, которые оценены в 480 и 300 евро соответственно. ...
Обзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватностиОбзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватности
Лучшие UltraWide мониторы. GigaByte G34WQCЛучшие UltraWide мониторы. GigaByte G34WQC
Обзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 ГцОбзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 Гц
Обзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 ГцОбзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 Гц
Обзор MSI Optix G241. Игровой 24-монитор c IPS 144 ГцОбзор MSI Optix G241. Игровой 24-монитор c IPS 144 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor