Монитор AOC U32P2CA оценен в 40 тысяч рублей

Компания AOC пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделями U32P2CA, Q32P2CA, U27P2CA и Q27P2CA, где обозначение U говорит о разрешении 3840:2160 пикселей, а Q – 2560:1440 пикселей. U32P2CA характеризуется 32-дюймовой VA-панелью с контрастностью 3000:1, яркостью 350 кд/м2, 119% охватом цветовой палитры sRGB, 97,3% AdobeRGB и 90,7% DCI-P3, а также концентратором USB 3.2 на четыре порта.

Мониторы AOC U27P2CA, Q32P2CA и Q27P2CA получили IPS-матрицы. Модель Q27P2CA может похвастаться 126,5% охватом цветовой гаммы sRGB, 108,4%, AdobeRGB и 108,4% DCI-P3. Каждый монитор оснастили интерфейсом USB-C с функцией подачи питания и обмена данными, разъемами HDMI и DP, 3,5-мм аудиогнездом, двумя 2-Вт громкоговорителями в 32-дюймовых моделях и 2-Вт в 27-дюймовых. Модели AOC Q32P2CA и U27P2CA появятся в продаже в этом месяце по рекомендованной цене в 31 060 и 35 510 рублей соответственно. AOC U32P2CA выйдет в сентябре по цене в 40 850 рублей, а AOC Q27P2CA – в октябре по цене в 31 950 рублей.