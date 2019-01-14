Монитор ASUS C6279C рассчитан на использование в бизнес-сфере

На выставке электроники 2019 (CES), компания ASUS представила монитор C6279C с 27-дюймовым экраном. Новинка рассчитана на использование в бизнес-сфере. Разрешение устройства составляет 1920 на 1080 точек. В мониторе предусмотрена система Low Blue Light, которая уменьшает интенсивность излучаемого синего света, а технология Flicker-Free избавляет от мерцания. Подставка обеспечивает полный спектр регулировок. Имеются также интерфейсы DisplayPort, HDMI и D-sub, порт USB Type-C, а также стандартное аудиогнездо. О стоимости монитора пока не сообщается.