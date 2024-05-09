Монитор ASUS ProArt Display PA34VCNV оценен в $730

Компания ASUS выпустила в международную продажу профессиональный монитор ProArt Display PA34VCNV, который был представлен еще в августе прошлого года. Цена новинки составляет 730 долларов.

Монитор оснащается 34-дюймовой изогнутой матрицей IPS с разрешением 3440:1440 точек (формат UWQHD), кривизной 3800R, соотношением сторон 21:9, временем отклика в оттенках серого 5 мс, частотой обновления 60 Гц, яркостью 300 нит, коэффициентом контрастности 1000:1, глубиной цвета 10 бит, 100% покрытием цветовых пространства sRGB и Rec.709, сертификацией Calman, 3,5-мм аудиоразъемом, интерфейсами DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C 3.2 и USB-C с обратной подзарядкой на 96 Вт, портом RJ-45, регулируемой подставкой и настенным креплением VESA (100:100 мм).
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