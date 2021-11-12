Монитор ASUS ProArt PA32UCR-K получил подсветку mini-LED

Компания ASUS пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ProArt PA32UCR-K, которая получила 32-дюймовую IPS-панель с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4К). Новинка также характеризуется углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, подсветкой mini-LED с 576 зонами, пиковой яркостью 1000 кд/м2, максимальной контрастностью 1 000 000:1, кадровой частотой 60 Гц, временем отклика 5 мс (GTG), 100%, 99,5%, 98% и 87% охватом цветовых палитры sRGB, Adobe RGB, DCI-P3 и Rec.2020 соответственно, показателем Delta-E (∆E) < 1, комплектным калибратором X-rite i1 Display Pro, 2-Вт стереофоническими динамиками, симметричным портом USB Type-C с функцией питания ноутбука мощностью 80 Вт, тремя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2, концентратором USB 3.1 с тремя портами, 3,5-мм разъемом для наушников и гибко регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.