Монитор ASUS ProArt PA32UCR-K получил подсветку mini-LED

Компания ASUS пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ProArt PA32UCR-K, которая получила 32-дюймовую IPS-панель с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4К). Новинка также характеризуется углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, подсветкой mini-LED с 576 зонами, пиковой яркостью 1000 кд/м2, максимальной контрастностью 1 000 000:1, кадровой частотой 60 Гц, временем отклика 5 мс (GTG), 100%, 99,5%, 98% и 87% охватом цветовых палитры sRGB, Adobe RGB, DCI-P3 и Rec.2020 соответственно, показателем Delta-E (∆E) < 1, комплектным калибратором X-rite i1 Display Pro, 2-Вт стереофоническими динамиками, симметричным портом USB Type-C с функцией питания ноутбука мощностью 80 Вт, тремя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2, концентратором USB 3.1 с тремя портами, 3,5-мм разъемом для наушников и гибко регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы ASUS ProArt PA32UCR-K
MSI представила новые игровые мониторы…
MSI представила новые игровые мониторыС новым процессором Intel 12-го поколения и выпуском Windows 11 компания MSI предвидит, что все больше и …
Обзор Buro M8. Кронштейн с газлифтом для двух мониторов…
Обзор Buro M8. Кронштейн с газлифтом для двух мониторовВ прошлом месяце мы затрагивали вопрос повышения удобства эксплуатации монитора с помощью кронштейна …
Представлен 144-Гц монитор ViewSonic VX2880-4K-Pro …
Представлен 144-Гц монитор ViewSonic VX2880-4K-Pro Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VX2880-4K-Pro, которая получила 28-дюймовую IP…
Представлен игровой монитор MSI Optix MPG321QRF-QD …
Представлен игровой монитор MSI Optix MPG321QRF-QD Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Optix MPG321QRF-QD, которая получила 32-дюйм…
В России представлен игровой монитор Predator X34S (X34Sbmii…
В России представлен игровой монитор Predator X34S (X34SbmiiКомпания Acer представила в России новый игровой монитор Predator X34S (X34Sbmiiiphzx). …
Телевизор Xiaomi Mi TV 6 OLED появился в продаже…
Телевизор Xiaomi Mi TV 6 OLED появился в продажеКомпания Xiaomi дала старт китайским продажам телевизоров линейки Mi TV 6 OLED, в которую вошли 55 и 65-д…
iiyama представила 28-дюймовый 4K монитор XUB2893UHSU…
iiyama представила 28-дюймовый 4K монитор XUB2893UHSUКомпания iiyama представила новую 4K-модель XUB2893UHSU. Это 28-дюймовый монитор с разрешением 4K с IPS-п…
Представлен игровой монитор Philips 279M1RV …
Представлен игровой монитор Philips 279M1RV Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью 279M1RV разрешением 4K, которая получила 27-дюйм…
Обзор Samsung Odyssey G5 C27G55TQW. Игровой монитор 144 ГцОбзор Samsung Odyssey G5 C27G55TQW. Игровой монитор 144 Гц
Обзор Buro M10 black. Кронштейн для монитораОбзор Buro M10 black. Кронштейн для монитора
Обзор Philips 242B9T. Монитор с мультитачОбзор Philips 242B9T. Монитор с мультитач
Обзор Acer B250i. Проектор для небольшого кинотеатра с широким выбором источников сигналаОбзор Acer B250i. Проектор для небольшого кинотеатра с широким выбором источников сигнала
Обзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбукаОбзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбука
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor