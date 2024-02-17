Монитор ASUS ROG PG32UCDM появился в продаже

Компания ASUS наконец-то выпустила в продажу игровой монитор ROG PG32UCDM, который был представлен почти полгода назад. Цена новинки составляет 1300 долларов. Монитор характеризуется 31,5-дюймовой матрицей QD-OLED разрешением 4К (3840:2160 пикселей), частотой обновления 240 Гц, временем отклика пикселя 0,03 мс, пиковой яркостью 1000 кд/кв.м, 10-битной глубиной цвета, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3, точностью цветопередачи Delta E < 2, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C, радиатором и графеновой тыльной панелью для охлаждения панели и соответственно продления срока службы панели.

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