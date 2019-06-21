Монитор ASUS ROG Swift PG35VQ имеет частоту обновления 200 Гц

Компания ASUS выпускает в продажу игровой монитор ROG Swift PG35VQ, который анонсирован еще два года назад. Новинка характеризуется 35-дюймовой изогнутой VA-панелью с разрешением 3440:1440 пикселей, кадровой частотой до 200 Гц, поддержкой технологии Nvidia G-Sync, сертификатом DisplayHDR 1000, максимальной яркостью 1000 кд/м2, подсветкой Full Array Local Dimming (FALD) с 512 отдельными зонами, поддержкой HDR, технологией квантовых точек, 90-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, ЦАП ESS 9118, интерфейсами HDMI и DisplayPort, а также активной системой охлаждения. Цена монитора составляет 2700 евро.