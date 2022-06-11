Монитор ASUS TUF Gaming VG249QM1A обеспечивает частоту до 270 Гц

ASUS представила новый игровой монитор линейки TUF Gaming - VG249QM1A. Это 24-дюймовый монитор с IPS-панелью и разрешением 1080p с временем отклика 1 мс (G2G).

Монитор TUF Gaming VG249QM1A обеспечивает частоту обновления до 270 Гц при разгоне. Заявленная яркость монитора 350 нит, а коэффициент контрастности 1000:1. 8-битная панель покрывает 99% цветового пространства sRGB.

Новинка поддерживает различные технологии улучшения изображения, среди которых: AMD FreeSync Premium, ELMB (Extreme Low Motion Blur), DisplayWidget, Variable Overdrive, Shadow Boost, кроме того, он совместим с NVIDIA G-Sync. Монитор оснащен двумя динамиками мощностью 2 Вт, портом DisplayPort 1.2, двумя портами HDMI 2.0 и разъемом для наушников. Подставка позволяет наклонять монитор, а также есть поддержка VESA 100x100 мм.

Стоимость монитора TUF Gaming VG249QM1A производитель не сообщает.
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