Монитор ASUS VA27ECE Eye Care получил порт USB Type-C

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью VA27ECE Eye Care, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется временем отклика GtG 5 мс, кадровой частотой 75 Гц, воспроизведением 16,7 млн цветовых оттенков, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по вертикали и горизонтали до 178 градусов, технологиями Flicker-free и Low Blue Light с сертификатом TÜV Rheinland для заботы о глазах пользователя, поддержкой технологий Adaptive-Sync/FreeSync для более плавного геймплея, разъемом USB Type-C с функцией подачи до 15 Вт энергии, разъемом HDMI 1.4 и подставкой с регулировкой угла наклона до 28 градусов. Цена и дата начала продаж монитора пока не раскрываются.