Монитор ASUS VA27EQSB получил концентратор USB

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью VA27EQSB Eye Care, которая получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением Full HD. Также отметим яркость 300 кд/м2, контрастность 1000:1, динамическую контрастность 100 000 000:1, углы обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, воспроизведение 16,7 млн цветовых оттенков, время отклика GtG 5 мс, кадровую частоту 75 Гц, поддержку технологии Flicker-free для заботы о глазах пользователя, поддержку Adaptive-Sync для более плавного геймплея в играх, интерфейсы DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и D-Sub, концентратор USB 3.2 Gen1 Type-A, 3,5-мм разъем для наушников, 2-Вт стереофонические динамики и регулируемую подставку с возможностью перевода в портретный режим. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.