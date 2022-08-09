Монитор ASUS VA27EQSB получил концентратор USB

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью VA27EQSB Eye Care, которая получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением Full HD. Также отметим яркость 300 кд/м2, контрастность 1000:1, динамическую контрастность 100 000 000:1, углы обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, воспроизведение 16,7 млн цветовых оттенков, время отклика GtG 5 мс, кадровую частоту 75 Гц, поддержку технологии Flicker-free для заботы о глазах пользователя, поддержку Adaptive-Sync для более плавного геймплея в играх, интерфейсы DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и D-Sub, концентратор USB 3.2 Gen1 Type-A, 3,5-мм разъем для наушников, 2-Вт стереофонические динамики и регулируемую подставку с возможностью перевода в портретный режим. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Представлен игровой монитор Acer Predator XB273K LV…
Компания Acer пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Predator XB273K LV, которая станет досту…
Представлен гигантский монитор Gigabyte S55U…
Gigabyte объявляет о выпуске игрового монитора S55U. …
Samsung представила игровые мониторы Odyssey Neo G7 и G8…
Samsung представила свои совершенно новые игровые мониторы Odyssey Neo G7 и G8 с мини-светодиодной подсве…
Cooler Master выпускает новую линейку изогнутых мониторов се…
Компания Cooler Master объявила о выпуске новой линейки изогнутых мониторов серии GM. Монитор GM27-CFX с …
Представлен 165-Гц игровой монитор BenQ Mobiuz EX240N …
Компания BenQ пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Mobiuz EX240N, которая получила 23,8-дюй…
Как выбрать стилус для интерактивной доски…
Современные школы по всему миру уже давно используют интерактивные доски, так как это более интересный и …
Представлен проектор Xiaomi Laser Projector 1S (2022)…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент лазерных проекторов моделью Laser Projector 1S 2022 года, которая о…
Представлен 27-дюймовый монитор Eizo FlexScan EV2781…
Компания Eizo расширяет свой ассортимент мониторов, представив новую модель FlexScan EV2781. …
Обзор AOC G2790VXA. Недорогой игровой монитор с 144 ГцОбзор AOC G2790VXA. Недорогой игровой монитор с 144 Гц
Обзор Buro M8. Кронштейн с газлифтом для двух мониторовОбзор Buro M8. Кронштейн с газлифтом для двух мониторов
Обзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проекторОбзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проектор
Обзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контентаОбзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контента
Обзор Philips 222B9T. Интерактивный дисплей со SmoothTouchОбзор Philips 222B9T. Интерактивный дисплей со SmoothTouch
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor