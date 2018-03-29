Монитор ASUS VG255H получил 24,5-дюймовый экран

Компания ASUS анонсировала 24,5-дюймовый игровой монитор VG255H с разрешением 1920 * 1080 пикселей. Аппарат рассчитан на использование с игровыми компьютерами и игровыми консолями. Яркость устройства составляет 250 кд/м2, а контрастность 100 000 000:1. Игровой монитор ASUS VG255H обладает временем отклика в 1 мс. Также имеется подставка, которая позволяет изменять ориентацию экрана с альбомной на портретную, регулировать угол наклона и поворота дисплея. Также монитор ASUS MG248QE оборудован интерфейсами HDMI и D-Sub. О стоимости монитора пока не сообщается.