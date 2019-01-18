Монитор ASUS VP279QGL обладает временем отклика в 1 мс

Представлен новый игровой монитор ASUS VP279QGL с 27-дюймовым экраном и разрешением 1920 на 1080 точек. Заявленное время отклика составляет 1 мс, частота обновления - 75 Гц, а контрастность достигает 1000:1. В мониторе реализована технология AMD FreeSync, которая отвечает за улучшение качества игрового процесса. Снизить нагрузку на глаза во время длительных игровых сеансов помогают системы Blue Light Filter и Flicker-Free. Предусмотрены интерфейсы HDMI, D-Sub, DisplayPort. О стоимости ASUS VP279QGL пока не сообщается.