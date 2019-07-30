Монитор Acer Nitro XV273X обладает частотой обновления в 240 Гц и временем отклика в 1 мс

2019-07-30, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Acer Nitro XV273X; [61]
Компания Acer готовит к выпуску новый монитор Nitro XV273X игрового класса. Аппарат получит 27-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1080 пикселей, время отклика в 1 мс, частоту обновления 240 Гц и контрастность — 1000:1. В мониторе предусмотрена технология AMD FreeSync. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Подставка обеспечивает возможность регулировки углов наклона и поворота дисплея. Предусмотрены интерфейсы DisplayPort 1.2, концентратор USB 3.0 и HDMI 2.0. О стоимости новинки пока не сообщается.


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