Монитор Acer Nitro XV273X обладает частотой обновления в 240 Гц и временем отклика в 1 мс

Компания Acer готовит к выпуску новый монитор Nitro XV273X игрового класса. Аппарат получит 27-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1080 пикселей, время отклика в 1 мс, частоту обновления 240 Гц и контрастность — 1000:1. В мониторе предусмотрена технология AMD FreeSync. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Подставка обеспечивает возможность регулировки углов наклона и поворота дисплея. Предусмотрены интерфейсы DisplayPort 1.2, концентратор USB 3.0 и HDMI 2.0. О стоимости новинки пока не сообщается.