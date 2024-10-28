Монитор Acer Nitro XV275K оценили в 47 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры выпустили в российскую продажу игровой монитор Acer NITRO XV275K, который основан на 27-дюймовой IPS-панели с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 160 Гц, минимальной скоростью отклика 0,5 мс, поддержкой AMD FreeSync Premium, максимальной яркостью 400 кд/м², поддержкой HDR 400, заводской калибровкой цвета Delta E<2, 90-процентным покрытием цветовой палитры AdobeRGB, интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 или USB 3.1 Type-C с поддержкой обратной зарядки мощностью 65 Вт, KVM-переключателем для использования одного комплекта аксессуаров на двух ПК, регулируемой подставкой, а также технологиями Bluelight Shield Pro и Flickerless для заботы о глазах пользователей. Цена монитора составляет 46 тысяч рублей.