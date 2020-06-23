Монитор Acer Predator X25 имеет частоту обновления 360 Гц

Компания Acer представила игровой монитор Predator X25, который может похвастаться частотой обновления изображения 360 Гц. Ранее такой характеристикой могли похвастаться только модели ASUS ROG Swift 360 и Alienware AW2521H. Новинка характеризуется 24,5-дюймовой панелью (тип матрицы не называется) с разрешением 1920:1080 (формат Full HD), аппаратной поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC, функцией LightSense для определения уровня освещенности и автоматической подстройкой яркости, функцией ProxiSense, напоминающей пользователю о перерыве во время долгих сессий, а также подставкой, которая позволяет наклонить монитор от –5 до +25 градусов, повернуть его до 30 градусов в любую сторону, отрегулировать высоту до 12 см и работать в портретном режиме. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.