Монитор Acer Predator X34S был замечен на Taobao

Сверхширокий монитор Acer Predator X34S был представлен на торговой площадке Taobao. Судя по характеристикам, новый игровой монитор, это обновленная версия модели Predator X34P.

Acer Predator X34S имеет частоту обновления 200 Гц с сертификатом DisplayHDR 400. Модель имеет панель с матрицей Nano-IPS. Монитор поддерживает технологию G-Sync. Кривизна монитора составляет 1900R.

Игровой монитор Acer Predator X34S предлагает высокое качество изображения и оснащается игровыми функциями. На задней панели есть два разъема HDMI 2.0 и вход DisplayPort, а также USB концентратор.

Стоимость монитора Acer Predator X34S составляет около 1427 долларов. Более подробные характеристики будут известны после официального анонса компанией.