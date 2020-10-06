Монитор Acer Predator X34S был замечен на Taobao

Acer Predator X34S имеет частоту обновления 200 Гц с сертификатом DisplayHDR 400. Модель имеет панель с матрицей Nano-IPS. Монитор поддерживает технологию G-Sync. Кривизна монитора составляет 1900R.
Игровой монитор Acer Predator X34S предлагает высокое качество изображения и оснащается игровыми функциями. На задней панели есть два разъема HDMI 2.0 и вход DisplayPort, а также USB концентратор.
Стоимость монитора Acer Predator X34S составляет около 1427 долларов. Более подробные характеристики будут известны после официального анонса компанией.