Монитор Acer Predator X45 оценен в 208 тысяч рублей

Компания Acer дала старт российским продажам игрового монитора Predator X45, который оценен на 44,5-дюймовой изогнутой OLED-матрице с разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 800R, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,01 мс, пиковой яркостью HDR 1300 нит, 99% покрытием цветового пространства DCI-P3, глубиной цвета 10 бит, заводской калибровкой Delta E<1, поддержкой AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync, двумя интерфейсами HDMI 2.0, портами DisplayPort 1.4 и USB-C, двумя разъемами USB-A 3.2 и одним USB-B, 3.5-мм гнездом, KVM-коммутатором, регулируемой подставкой, настенным креплением VESA 200:100 мм и двумя 5-Вт динамиками. Цена монитора составляет 208 тысяч рублей.