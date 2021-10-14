Монитор Acer XB283K KV оценен в $630

Компания Acer представила монитор XB283K KV, который относится к геймерскому семейству Predator. Новинка характеризуется 28-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3840:2160 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, 10-битным представлением цвета, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, сертификацией VESA DisplayHDR 400, пиковой яркостью 400 кд/м2, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 1 мс (grey to grey), интерфейсами HDMI 2.1 и DP 1.4, разъемом USB Type-C с функцией зарядки мощностью до 65 Вт, концентратор USB 3.0, 3,5-мм разъемом, регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретную ориентацию и аудиосистемой с 2-Вт стереофоническими динамиками. Цена монитора составляет 630 долларов.