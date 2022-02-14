Монитор Alienware 34 QD-OLED Gaming Display оценен в $1300

Бренд Alienware объявил цену на представленный в начале года монитор Alienware 34 QD-OLED Gaming Display, который стал первой игровой моделью с панелью QD-OLED. Итак, новинка появится в продаже этой весной по цене в 1300 долларов. Это не так дорого, если вспомнить 32-дюймовый LG Ultrafine HD с OLED-матрицей, за который просят 4000 долларов.

Напомним, что монитор характеризуется 34-дюймовой панелью QD-OLED с технологией квантовых точек и органическими светодиодами, разрешением 3440:1400 пикселей, 99,3% охватом цветовой палитры DCI-P3, заводской калибровкой с точностью Delta E < 2, максимальной яркостью 1000 кд/м2 и сертификацией VESA DisplayHDR TrueBlack 400.
Комментарии и отзывы Alienware 34 QD-OLED Gaming Display
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