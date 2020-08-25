Монитор BenQ DesignVue PD2705Q в 33 тысячи рублей

Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделью DesignVue PD2705Q, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка характеризуется 100% охватом цветовой палитры sRGB и Rec. 709, точностью цветопередачи Delta E ≤ 3, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, частотой обновления 60 Гц, временем отклика 5 мс, портом USB Type-C с возможностью передачи энергии мощностью 65 Вт, цифровыми интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, концентратором USB 3.1, стереофоническими динамиками и подставкой, которая позволяет поменять ориентацию с альбомной на портретную. Российская цена монитора составляет 33 тысяч рублей.