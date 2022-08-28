Монитор BenQ EX270QM оценен в 800 евро

Компания BenQ пополнила ассортимент геймерских мониторов моделями EX270M и EX270QM семейства Mobiuz, которые получили 27-дюймовые IPS-панели с кадровой частотой 240 Гц и временем отклика GtG в 1 мс. Младшая модель характеризуется разрешением Full HD, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и до 178 градусов, поддержкой HDR10, 99% охватом цветовой палитры sRGB, 16,7 млн воспроизводимых оттенков, аудиосистемой 2.1 с 2-Вт стереофоническими динамиками и 5-Вт сабвуфером, 3,5-мм разъемом, двумя интерфейсами HDMI и одним DisplayPort 1.4, концентратор USB 3.0, технологиями Flicker-free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователей, а также инструментом Brightness Intelligence Plus (B.I.+) для автоматической настройки яркости и цветовой температуры.

Старшая модель отличается сертификатом VESA DisplayHDR 600, пиковой яркостью 600 кд/м2, 98% охватом цветовой гаммы DCI-P3 и воспроизведением 1,07 млрд оттенков. Цена мониторов составляют 400 и 800 евро соответственно.

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