Монитор BenQ EX2780Q с частотой обновления 144 Гц оценен в $600

Компания BenQ объявила о скором начале продаж геймерского монитора EX2780Q, который был представлен еще в прошлом месяце. Новинка оснащается 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560:1440 пикселей, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой технологии FreeSync для плавной игры, частотой обновления 144 Гц, временем отклика 5 мс (GtG), 95% охватом цветового пространства DCI-P3, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 20 000 000:1, 2-ваттными стереофоническими динамиками, 5-ваттным сабвуфером, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним DisplayPort и портом USB Type-C. Цена монитора составляет 600 долларов.