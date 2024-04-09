Монитор BenQ PD3225U Pro-Designer оценен в 1200 долларов

Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделью PD3225U Pro-Designer, которая предназначена для профессиональных создателей контента. Новинка характеризуется 32-дюймовой панелью IPS Black с разрешением 4K UHD (4K), 98-процентным покрытием цветовой палитры DCI/P3, точностью цветопередачи с сертификацией Calman, Pantone и Pantone Skin Tone, одним интерфейсом Thunderbolt 3 с возможностью подзарядки других устройств мощностью 85 Вт, режимом M-Book для согласования цветов с устройствами Mac, KVM-переключателем для управления двумя ПК через один комплект мышки клавиатуры и поддержкой последовательного подключения. Цена монитора составляет 1200 долларов.

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