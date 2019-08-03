Монитор BenQ с 4K и HDR

BenQ выпустил новый высококачественный монитор PD3220U. Это 31,5-дюймовый экран с разрешением 3840 на 2160 пикселей. Монитор поддерживает HDR через стандарт HDR10 и также он покрывает около 95% цветового пространства DCI-P3. Имеются сертификаты CalMAN и Pantone, которые гарантируют, что экран спроектирован так, чтобы обеспечить точное воспроизведение цветов в соответствии с отраслевыми стандартами. Новый флагман серии DesignVue регулируется по высоте. PD3220U оснащен разъемом Thunderbolt 3, двумя портами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и концентратором USB с тремя разъемами USB 3.1. Благодаря проводной шайбе с горячими клавишами, можно быстро изменить режим изображения.