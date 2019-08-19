Монитор Dell AW5520QF обладает 54,6-дюймовым экраном

Компания Dell представила монитор Alienware 55 OLED Gaming Monitor с обозначением AW5520QF. Монитор обладает 54,6-дюймовым экраном с разрешением 4К/UHD (3840 на 2160 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. В мониторе реализована технология AMD Radeon FreeSync, что помогает повысить плавность игрового процесса. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 120 градусов. Имеются три разъема HDMI 2.0, интерфейс DisplayPort 1.2, концентратор USB 3.1 Gen 1 и стандартное аудиогнездо. Продажи устройства стартуют 30 сентября цене 4000 долларов.