Монитор Dell P3222QE получил разъём USB Type-C

Компания Dell пополнила ассортимент офисных мониторов моделью P3222QE, которая получила 31,5-дюймовую IPS-панель с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка также характеризуется контрастностью 1000:1, яркостью 350 кд/м2, временем отклика 5 мс (G2G), углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 99% охватом цветовой палитры sRGB, кадровой частотой 60 Гц, разъемом USB Type-C с подачей энергии мощностью 65 Вт и подключением к ноутбуку одним кабелем, разъемами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, концентратором USB, сетевым портом RJ45 Ethernet, а также регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретную ориентацию. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.