Монитор Dell S2421HGF имеет частоту обновления 144 Гц

Компания Dell представила монитор S2421HGF, ориентированный на геймеров. Новинка характеризуется 23,8-дюймовой панелью с 1920:1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавной игры, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 170 и 160 градусов, технологиями Low Blue Light и Flicker-free для комфорта глаз, двумя интерфейсами HDMI 1.4, одним DisplayPort 1.2, 3,5-мм разъемом для наушников, регулируемой подставкой и узкими рамками с трех сторон. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.