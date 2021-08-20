Монитор Dell S2422HZ получил веб-камеру

Компания Dell пополнила ассортимент мониторов моделью S2422HZ, которая подойдет для удаленной работы и дистанционного обучения. Новинку оснастили встроенной веб-камерой разрешением 5 Мп, стереофоническими динамиками и микрофоном с шумоподавлением, 23,8-дюймовой IPS-панелью разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), поддержкой технологии AMD FreeSync для более плавной картинки, кадровой частотой 75 Гц, технологией ComfortView Plus с сертификацией TÜV для заботы о глазах пользователя, интерфейсом USB Type-C с возможностью подачи питания и подключения к ПК. Монитор появится в продаже 7 сентября по цене в 440 долларов.

Комментарии и отзывы Dell S2422HZ
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