Монитор EIZO ColorEdge Prominence CG3146 получил калибровочный сенсор

2020-02-27, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - EIZO ColorEdge Prominence CG3146 ; [38]
Компания EIZO пополнила ассортимент мониторов моделью ColorEdge Prominence CG3146, которая ориентирована на профессионалов в сфере графики и видеоматериалов высокого качества. Новинка оснащается 31,1-дюймовой IPS-панелью с разрешением 4096:2160 точек, соотношением сторон 17:9, встроенным калибровочным сенсором, блендой для защиты от бликов, 99% охватом цветового пространства DCI-P3, яркостью до 1000 кд/м2, динамической контрастностью 1 000 000:1, временем отклика 10 мс, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов. Цена и дата начала продаж монитора пока не сообщаются.


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