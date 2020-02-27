Монитор EIZO ColorEdge Prominence CG3146 получил калибровочный сенсор

Компания EIZO пополнила ассортимент мониторов моделью ColorEdge Prominence CG3146, которая ориентирована на профессионалов в сфере графики и видеоматериалов высокого качества. Новинка оснащается 31,1-дюймовой IPS-панелью с разрешением 4096:2160 точек, соотношением сторон 17:9, встроенным калибровочным сенсором, блендой для защиты от бликов, 99% охватом цветового пространства DCI-P3, яркостью до 1000 кд/м2, динамической контрастностью 1 000 000:1, временем отклика 10 мс, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов. Цена и дата начала продаж монитора пока не сообщаются.