Монитор EIZO FlexScan EV2480 получил порт USB Type-C

Компания EIZO представила офисный монитор FlexScan EV2480, который выйдет в черной и белой расцветках. Новинка характеризуется IPS-панелью с разрешением 1920:1080 точек, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 5 мс, портом USB Type-C, через который можно подключить ноутбук и передавать энергию мощностью до 70 Вт, интерфейсами DisplayPort и HDMI, стереофоническими динамиками по 1 Вт, концентратором на четыре порта USB 3.1 Gen1 Type-A, узкими рамками, регулируемой подставкой, а также технологиями Low Blue Light и Flicker-Free для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж монитора пока не раскрываются.