Монитор Gigabyte Aorus FI27Q-X имеет частоту обновления 240 Гц

Компания Gigabyte представила геймерский монитор Aorus FI27Q-X, который основан на 27-дюймовой Super Speed IPS-панели. Новинка характеризуется разрешением 2‎560:1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц, временем отклика 0,3 мс MPRT (1 мс GTG), 1‎00% охватом цветовой палитры AdobeRGB, 93% DCI-P3 и 142% sRGB, сертификацией VESA Display HDR400, яркостью 4‎00 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, технологией AMD FreeSync для более плавного геймплея, системой Aim Stabilizer для предотвращения размытия, средствами Black Equalizer для лучшего отображения темных участков, многоцветной подсветкой RGB Fusion 2.0, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, двумя портами USB 3.0, а также возможностью работы в портретном режиме.