Монитор HP Star Vision Pro стоит всего 60 долларов

Компания HP пополнила ассортимент доступных мониторов моделью Star Vision Pro, которая основана на 23,8-дюймовой IPS-матрице с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 100 Гц, глубиной цвета 8 бит, 99-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, максимальной яркостью 250 нит, одним интерфейсом HDMI, одним портом DisplayPort, подставкой с функцией наклона и настенным креплением VESA 70:70 мм. Монитор уже доступен для покупки на китайском рынке по цене эквивалентной 60 долларам.