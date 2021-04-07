Монитор Huawei Display 23.8 оценен в 12 тысяч рублей

Компания Huawei поделилась подробностями российского релиза монитора Huawei Display, который получил 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка появится в продаже 13 апреля по цене в 12 тысяч рублей. Монитор также характеризуется соотношением сторон 16:9, антибликовым покрытием, контрастностью 1000:1, яркостью 250 кд/м2, временем отклика 5 мс (GTG), кадровой частотой 60 Гц, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 72% охватом цветовой палитры NTSC, сертификатом TÜV Rheinland Low Blue Light и TÜV Rheinland Flicker Free для заботы о глазах пользователя, интерфейсами HDMI и VGA, USB-разъёмом с возможностью подзарядки мобильных гаджетов и подставкой с возможностью отрегулировать угол наклона.