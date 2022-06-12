Монитор Huawei MateView GT 34 подешевел до $305

Компания Huawei в рамках распродажи 618 снизила цену на монитор MateView GT 34. Теперь на JD.com его можно купить за 305 долларов, что на 65 долларов дешевле начальной цены.

Напомним, что представленный прошлой осенью монитор может похвастаться изогнутой 34-дюймовой панелью с разрешением 3440:1440 пикселей, частотой обновления 165 Гц, соотношением сторон 21:9, радиусом кривизны 1500R, углами обзора 178°, контрастностью 4000:1, яркостью до 350 кд/м2, поддержкой HDR10, временем отклика 4 мс, поддержкой 10-битной глубины цвета, 90% охватом цветового пространства DCI-P3, калибровкой с точностью Delta E<2, сертификатом Low Blue Light и технологией Flicker Free отTÜV Rheinland для заботы о глазах пользователя, двумя разъемами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, интерфейсом USB Type-C и 3,5-мм гнездом для наушников.