Монитор Huawei MateView GT 34 подешевел до $305

Напомним, что представленный прошлой осенью монитор может похвастаться изогнутой 34-дюймовой панелью с разрешением 3440:1440 пикселей, частотой обновления 165 Гц, соотношением сторон 21:9, радиусом кривизны 1500R, углами обзора 178°, контрастностью 4000:1, яркостью до 350 кд/м2, поддержкой HDR10, временем отклика 4 мс, поддержкой 10-битной глубины цвета, 90% охватом цветового пространства DCI-P3, калибровкой с точностью Delta E<2, сертификатом Low Blue Light и технологией Flicker Free отTÜV Rheinland для заботы о глазах пользователя, двумя разъемами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, интерфейсом USB Type-C и 3,5-мм гнездом для наушников.