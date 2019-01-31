Монитор IO Data GigaCrysta обладает временем отклика 0,6 мс

Представлен новый игровой монитор IO Data GigaCrysta с временем отклика 0,6 мс. Аппарат оснащен 23,6 дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Частота обновления у устройства достигает 144 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 170 и 160 градусов. В мониторе также реализована технология Night Clear Vision, которая помогает улучшить видимость темных сцен. Подставка монитора позволяет использовать дисплей в альбомной и портретной ориентациях. Предусмотрены три интерфейса HDMI и один разъем DisplayPort. Цена новинки пока не раскрывается.