Монитор Iiyama ProLite XB2779QQS-S1 получил 27-дюймовый экран

Компания Iiyama представила монитор ProLite XB2779QQS-S1, который обладает разрешением 5К. Модель получила 27-дюймовый экран с разрешением 5120 * 2880 пикселей. Яркость составляет 440 кд/м2, а контрастность 1200:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают до 178 градусов. Также имеется подставка, которая обеспечивает полный спектр регулировок. Для подключения источников сигнала предусмотрены три порта HDMI и два интерфейса DisplayPort. О стоимости устройства Iiyama ProLite XB2779QQS-S1 пока не сообщается.