Монитор Iiyama ProLite XB3270QS получил 31,5 дюймовый экран

Компания Iiyama представила новый монитор Iiyama ProLite XB3270QS. Модель Iiyama ProLite XB3270QS оснастили 31,5-дюймовым экраном с разрешением 2560 * 1440 пикселей формата WQHD. Яркость устройства составляет 300 кд/м2, а контрастность — 1200:1. Углы обзора изображения достигают 178 градусов по вертикали и горизонтали. В мониторе используется цифровые интерфейсы DVI, HDMI и DisplayPort. Аппарат ProLite XB3270QS наделён подставкой, позволяющей регулировать углы наклона и поворота дисплея, а также изменять его высоту по отношению к поверхности стола. О старте продаж и стоимости новинки Iiyama ProLite XB3270QS пока не сообщается.