Монитор LG 27BQ70QC-S получил необычную подставку

Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью 27BQ70QC-S, которая основана на 27-дюймовой IPS-панели с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также имеет яркость 350 кд/м2, контрастность 1000:1, углы обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, кадровую частоту 75 Гц, время отклика GtG 5 мс, 99% охват цветовой палитры sRGB, акустику Waves MaxxAudio с 2-Вт стереодинамиками, съемную веб-камеру разрешением Full HD, интерфейс USB Type-C с функцией передачи энергии мощностью до 65 Вт, разъемом HDMI и 3,5-мм гнездо для наушников. Отдельно стоит отметить подставку в виде П-образной рамки, которую можно не только поставить на стол, но и подвесить. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.