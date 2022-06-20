Монитор LG DualUp 28MQ780 оценен в 699 долларов

Компания LG выпустила монитор DualUp 28MQ780. Это 27,6 дюймовый монитор с разрешением 2560 x 2880 пикселей и соотношением сторон 16:18. Он обеспечивает 98% цветовой охват гаммы DCI-P3 и поддерживает HDR10. В модели есть встроенный KVM-переключатель. Контрастность составляет 1000:1, пиковая яркость 300 нит, частота обновления монитора 60 Гц, а время отклика GtG 5 мс.

Монитор DualUp использует панель Nano IPS и разрабатывался специально для создателей контента, стримеров, дизайнеров и пользователей, которые хотят повысить свою производительность. Новинка спроектирована для обеспечения максимального удобства, благодаря эргономичной конструкции подставки LG Ergo 2-го поколения, в которой используется зажимной механизм, поддерживающий регулировку поворота, высоты, наклона и поворота. Доступные разъемы: три порта USB Type-A, два порта HDMI, DisplayPort 1.4 и порт USB-C с режимом DP Alt, передачей данных и зарядкой PD 90 Вт. Также есть пара динамиков мощностью 7 Вт.

Монитор DualUp 28MQ780 доступен по цене 699 долларов.