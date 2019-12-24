Монитор LG UltraFine Ergo 32UN880 обладает 31,5-дюймовым экраном

Компания LG показала монитор UltraFine Ergo 32UN880, который получил уникальную многофункциональную подставку. Аппарат обладает 31,5-дюймовым экраном с разрешением 3840 на 2160 пикселей, что соответствует формату 4K/UHD. Частота обновления достигает 60 Гц, а время отклика 5 мс. В мониторе предусмотрена технология AMD Radeon FreeSync, которая помогает повысить плавность игрового процесса. Предусмотрены два интерфейса HDMI, разъём DisplayPort и двухпортовый концентратор USB. О стоимости новинки пока не сообщается.