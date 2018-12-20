Монитор LG UltraGear 38GL950G получил изогнутую форму и частоту обновления 144 Гц

Компания LG представила изогнутый монитор UltraGear 38GL950G, который адресован любителям игр. Аппарат получил 38-дюймовый экран с соотношением сторон 21:9 и обладает разрешением 3840 на 1600 пикселей. Частота обновления достигает 144 Гц. В мониторе имеется технология NVIDIA G-Sync, помогающая сделать игровой процесс более плавным. Подставка позволяет регулировать угол наклона экрана и изменять высоту по отношению к поверхности стола. Предусмотрены порты HDMI и DisplayPort, а также концентратор USB 3.0. О стоимости устройства пока не сообщается.