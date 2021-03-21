Монитор Lenovo ThinkVision Creator Extreme 4K Mini поступил в продажу

Lenovo выпустила на рынок светодиодный монитор ThinkVision Creator Extreme 4K Mini. Данная модель была продемонстрирована на выставке CES 2020. Монитор призван удовлетворить потребности пользователей работающих с цветом и визуальными эффектами.

ThinkVision Creator Extreme 4K Mini оснащен 27-дюймовой панелью IPS с разрешением 4K, временем отклика 6 мс и частотой обновления 60 Гц. Монитор сертифицирован по стандарту DisplayHDR 1000, может достигать максимальной яркости 1200 кд/м2, коэффициент контрастности составляет 1000000: 1.

Подсветка монитора имеет 1152 зоны локального затемнения, распределенные по 10 368 мини-светодиодам. Новинка с 10-битной панелью покрывает 99% широкой цветовой гаммы DCI-P3, 100% цветовых спектров sRGB и BT.709 и 78% цветовой гаммы BT.2020. Монитор откалиброван с завода.

Lenovo ThinkVision Creator Extreme оснащен USB-концентратором с портом USB-B 3.2, 4 портами USB-A 3.2 и портом USB-C 3.2 с мощностью 100 Вт и альтернативным режимом DP. Есть 2 порта DisplayPort 1.4, 3 порта HDMI 2.0 и аудиовыход 3,5 мм. Эргономичная подставка позволяет регулировать наклон, повороты в стороны, регулировать высоту и есть режим портрета. Продается монитор по цене 2499 долларов.
Комментарии и отзывы ThinkVision Creator Extreme 4K Mini
Обзоры:
Лучшие UltraWide мониторы. GigaByte G34WQCЛучшие UltraWide мониторы. GigaByte G34WQC
Лучший монитор для игр. LG 27UL650 27Лучший монитор для игр. LG 27UL650 27"
Обзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 ГцОбзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 Гц
Новости:
Представлен 100-Гц изогнутый монитор Samsung S34A650

Компания Samsung Electronics пополнила ассортимент мониторов моделью S34A650, которая получила изогнутую ...
Монитор LG UltraFine OLED Pro Display оценен в $4000

Один из немецких источников раскрыл стоимость монитора LG UltraFine OLED Pro 32EP950, который был предста...
AOC представила четыре новых монитора линейки V4

AOC представила новую линейку мониторов V4. Все модели оснащены IPS-панелью с частотой обновления 75 Гц. ...
Обзор Yeedi 2 Hybrid. Робот-пылесос с навигацией и насосом для подачи водыОбзор Yeedi 2 Hybrid. Робот-пылесос с навигацией и насосом для подачи воды
Обзор Blulory BW11. Недорогие умные часы с расширенным набором датчиковОбзор Blulory BW11. Недорогие умные часы с расширенным набором датчиков
Лучшая плойка для волос. Philips BHB876/00 StyleCare PrestigeЛучшая плойка для волос. Philips BHB876/00 StyleCare Prestige
Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшетОбзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшет
Лучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GBЛучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GB
Greenliant выпускает карту памяти Armour...
Greenliant выпускает карту памяти ArmourGreenliant ArmourDrive 93 QX представляет собой оптимальное решение для таких устройств, как видеорегистр...
Edifier D12 - настольная Bluetooth-колон...
Edifier D12 - настольная Bluetooth-колонEdifier выпустила Bluetooth-колонку D12. Компактные размеры, кристально чистый звук, простота в эксплуата...
Samsung Galaxy A82 получит поворотную ка...
Samsung Galaxy A82 получит поворотную каСетевые источники поделились подробностями о смартфонах Samsung Galaxy A82 и Galaxy A72, которые еще не б...
Состоялся анонс накопителя Kingston Ghos...
Состоялся анонс накопителя Kingston GhosKingston анонсировала твердотельный накопитель серии Ghost Tree. Серия основана на высокоскоростном интер...
Samsung Galaxy F62 стоит 330 долларов...
Samsung Galaxy F62 стоит 330 долларовВ прошлом году Samsung представила Galaxy F41 как свой первый смартфон F-серии. Сегодня южнокорейская ком...
Изображения телефонов серии Black Shark ...
Изображения телефонов серии Black Shark Два грядущих смартфона из линейки Black Shark 4 с номерами моделей KSR-A0 и PRS-A0 были замечены в консол...
Samsung Galaxy M12 получил сертификацию ...
Samsung Galaxy M12 получил сертификацию В списке NBTC указано, что телефон Samsung SM-M127F / DS поступит на рынок как Galaxy M12. Также ранее см...
Motorola Edge S готовится к релизу...
Motorola Edge S готовится к релизуПредстоящий флагман Motorola в последние несколько дней довольно часто появлялся в новостях. Во-первых, р...
MediaTek стал крупнейшим поставщиком чи...
MediaTek стал крупнейшим поставщиком чиВ третьем квартале 2020 года было продано более 100 миллионов смартфонов, при этом MediaTek получила наиб...
Глобальный запуск Xiaomi Mi 11 и MIUI 12...
Глобальный запуск Xiaomi Mi 11 и MIUI 12Следующая неделя с 8 февраля по 14 февраля будет захватывающей для многих, особенно для поклонников Xiaom...
Флагман Honor V40 показали на живых фото...
Флагман Honor V40 показали на живых фотоВ сети появились качественные фотографии представленного вчера смартфона Honor V40, который стал первой с...
MediaTek анонсировала 6-нм чипсеты Dimen...
MediaTek анонсировала 6-нм чипсеты DimenКомпания MediaTek анонсировала два набора микросхем Dimensity 5G. Они оснащены обновленным ядром ARM Cort...
Обзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XTОбзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XT
Обзор Aerocool Quantum Mesh (Quantum Mesh-G-BK-v2). Недорогой корпус с FRGB-вентиляторамиОбзор Aerocool Quantum Mesh (Quantum Mesh-G-BK-v2). Недорогой корпус с FRGB-вентиляторами
Обзор Blulory BW11. Недорогие умные часы с расширенным набором датчиковОбзор Blulory BW11. Недорогие умные часы с расширенным набором датчиков
Обзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшетОбзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшет
Обзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900XОбзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900X
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor