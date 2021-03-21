Монитор Lenovo ThinkVision Creator Extreme 4K Mini поступил в продажу

Lenovo выпустила на рынок светодиодный монитор ThinkVision Creator Extreme 4K Mini. Данная модель была продемонстрирована на выставке CES 2020. Монитор призван удовлетворить потребности пользователей работающих с цветом и визуальными эффектами.

ThinkVision Creator Extreme 4K Mini оснащен 27-дюймовой панелью IPS с разрешением 4K, временем отклика 6 мс и частотой обновления 60 Гц. Монитор сертифицирован по стандарту DisplayHDR 1000, может достигать максимальной яркости 1200 кд/м2, коэффициент контрастности составляет 1000000: 1.

Подсветка монитора имеет 1152 зоны локального затемнения, распределенные по 10 368 мини-светодиодам. Новинка с 10-битной панелью покрывает 99% широкой цветовой гаммы DCI-P3, 100% цветовых спектров sRGB и BT.709 и 78% цветовой гаммы BT.2020. Монитор откалиброван с завода.

Lenovo ThinkVision Creator Extreme оснащен USB-концентратором с портом USB-B 3.2, 4 портами USB-A 3.2 и портом USB-C 3.2 с мощностью 100 Вт и альтернативным режимом DP. Есть 2 порта DisplayPort 1.4, 3 порта HDMI 2.0 и аудиовыход 3,5 мм. Эргономичная подставка позволяет регулировать наклон, повороты в стороны, регулировать высоту и есть режим портрета. Продается монитор по цене 2499 долларов.