Монитор Lenovo ThinkVision Creator Extreme P27 оценен в 2500$

Компания Lenovo представила 27-дюймовый IPS-монитор ThinkVision Creator Extreme P27, ориентированный на профессионалов. Новинка характеризуется поддержкой HDR1000, разрешением 3840:2160 точек, частотой 60 Гц, яркостью 1200 нит, временем отклика 14 мс и отображением до миллиарда цветов, 1152 светодиодными зонами и 10 368 светодиодами для динамического затемнения, 99-процентным охватом пространства DCI-P3, 100% sRGB и 100% BT.709, двумя интерфейсами HDMI 2.0b, DP1.4 и USB-C 3.1 Gen 2 с подачей питания до 90 Вт, концентратором USB 3.0 на 4 порта и 3,5-мм разъемом для наушников. Цена монитора составляет 2500 евро, а в продаже он появится только в апреле.