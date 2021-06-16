Монитор Lenovo ThinkVision P34w-20 оценен в $900

Компания Lenovo пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ThinkVision P34w-20, которая получила 34-дюймовую изогнутую панель с разрешением 3440:1440 точек. Новинка характеризуется соотношением сторон 21:9, радиусом кривизны 3800R, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 99% охватом цветовой палитры sRGB, заводской калибровкой Delta E < 2, временем отклика 4 мс в режиме Extreme, кадровой частотой 60 Гц, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, портом USB Type-C (DP 1.2 режим), двумя интерфейсами HDMI 2.0, разъемом DisplayPort 1.2, концентратором USB Type-A 3.2, 3,5-мм разъемом и 3-Вт стереофоническими динамиками. Продажи монитора стартуют в период с октября по декабрь по цене в 900 долларов.

Комментарии и отзывы Lenovo ThinkVision P34w-20
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