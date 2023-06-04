Монитор Lenovo Xiaoxin 24 FHD стоит всего 85 долларов

Компания Lenovo представила новый бюджетный монитор, который получил название Xiaoxin 24 FHD. Новинка характеризуется 23,8-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), частотой обновления изображения 100 Гц, 99-процентным охватом цветовой палитры sRGB, временем отклика 4 мс, яркостью 250 нит, углом обзора 178°, поддержкой технологии AMD FreeSync для более плавной картинки, толщиной всего 6,9 мм, шириной рамки 2 мм, двумя интерфейсами HDMI и 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор уже можно заказать на крупнейшей китайской площадке JD.com по цене всего 85 долларов.

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