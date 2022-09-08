Монитор MSI G243CV получил функцию «ночного видения»

Компания MSI представила монитор G243CV, который получил 23,6-дюймовую вогнутую VA-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, кадровой частотой 75 Гц, временем отклика MPRT 1 мс, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой технологии AMD FreeSync для более плавного изображения, функцией Night Vision для лучшего отображения темных участков, 82% охватом цветовой гаммы Adobe RGB, 77% DCI-P3 и 98% охватом sRGB, цифровыми разъемами DisplayPort 1.2a и HDMI 1.4b, 3,5-мм аудиогнездом и подставкой с возможностью регулировки угла наклона до 25 градусов. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.