Монитор MSI Optix G27C6P получил поддержку AMD FreeSync Premium

Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Optix G27C6P, которая получила 27-дюймовую VA-панель с разрешением Full HD и радиусом кривизны 1500R. Новинка характеризуется кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 113% sRGB, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, функцией Night Vision для лучшего отображения тёмных участков изображения, интерфейсом DisplayPort 1.2 и двумя разъемами HDMI 1.4, а также средствам Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя.