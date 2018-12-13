Монитор MSI Optix MAG321CQR получил вогнутую форму

Дебютировал изогнутый монитор MSI Optix MAG321CQR с 31,5-дюймовым экраном для игровых систем. Разрешение аппарата составляет 2560 на 1440 пикселей. Устройство обладает также контрастностью 3000:1 и временем отклика — 1 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. В мониторе имеется технология Less Blue Light, которая уменьшает негативное влияние синего света на глаза, позволяя без опаски играть длительное время. Подставка позволяет регулировать угол наклона экрана, а также его высоту по отношению к поверхности стола. Предусмотрены цифровые интерфейсы HDMI 2.0, разъем DisplayPort 1.4. Кроме того, есть концентратор USB. О стоимости новинки пока не сообщается.