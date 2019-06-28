Монитор MSI Optix MAG322CQRV обладает временем отклика в 1 мс частотой обновления 144 Гц

Компания MSI представила игровой монитор Optix MAG322CQRV с временем отклика в 1 мс. Новинка обладает 31,5-дюймовым экраном с разрешением 2560 на 1440 пикселей и контрастностью — 3000:1. Частота обновления достигает 144 Гц. В мониторе реализована технология AMD FreeSync, которая помогает повысить качество игрового процесса. Предусмотрены цифровые интерфейсы DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0. Подставка позволяет регулировать угол наклона дисплея и его высоту по отношению к поверхности стола. О стоимости монитора пока не сообщается.