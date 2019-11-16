Монитор Momentum 392M7C от Philips сочетает в себе 38,5-дюймовую панель VA с частотой 144 Гц

MMD и Philips анонсировали новую модель: 392M7C. Это монитор с большой панелью, размером 38,5 дюйма по диагонали. Высокая частота обновления 144 изображений в секунду в сочетании с поддержкой адаптивной синхронизации изображения.

392M7C имеет время отклика 1 миллисекунда (mprt), разрешение 1920 x 1080. Изогнутая панель монитора (3000R) должна обеспечивать более захватывающее впечатление, а некоторые программные функции, такие как профили для различных типов игр, помогают геймерам получить максимальную отдачу от своего монитора.

Соединения находятся на задней панели, которые состоят из двух HDMI, одного порта дисплея и разъема VGA. Кроме того, есть также подключение наушников, внутренние динамики не включены. К сожалению, ничего не известно о предполагаемой розничной цене и дате выпуска Philips 392M7C.