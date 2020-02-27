Монитор Philips 243B1 оценен в 240 фунтов стерлингов

Компания Philips поделилась подробностями о релизе монитора 243B1, который был представлен неделю назад. Итак, новинка выйдет в продажу в марте по цене в 239 фунтов стерлингов. Главной особенностью монитора является стыковочная станция, которая позволяет ему заряжаться и передавать сигнал от ноутбука через один кабель.

Новинка характеризуется 23,8-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 50 000 000:1, частотой обновления 75 Гц, временем отклика в 4 мс, 91% охватом цветового пространства NTSC, 107% охватом цветового пространства sRGB, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, портом USB Type-C с подачи энергии до 65 Вт, датчиком PowerSensor, системой LightSensor, технологиями FlickerFree и LowBlue, гибко регулируемой подставкой SmartErgoBase, а также интерфейсами DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB 3.2 Gen 2 и Ethernet (RJ45).